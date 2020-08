Avanço de reformas é fundamenal para retorno de investidores, diz secretária

Ministério da Economia - (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

A secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Martha Seillier, avaliou nesta terça-feira, 18, que o avanço da agenda de reformas é fundamental para o retorno dos investidores internacionais ao setor de infraestrutura. Segundo ela, os investidores externos deixaram o País em anos anteriores devido ao risco de insolvência fiscal do Brasil, sobretudo por causa do déficit da Previdência.

"Esse governo deu todo apoio a essa agenda de reformas com o Congresso. A reforma da Previdência teve efeito fiscal relevante, mas o desafio segue. Os gastos com folha de pagamento e outros gastos obrigatórios seguem comprimindo os investimentos", afirmou, no evento 'Acelerando a retomada do crescimento', organizado pelo banco Santander.

Martha citou as oportunidades de investimentos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, e destacou o potencial desses projetos em comparação com países vizinhos. "Fomos atingidos por uma crise de saúde que afetou o mundo inteiro, mas tivemos respostas rápidas. Tivemos medidas para os setores aéreo, elétrico, de telecomunicações. Investidores que aqui estão e os contratos existentes foram preservados, enquanto seguidos a estruturação de novos projetos", completou.

A secretária especial do PPI avaliou ainda que a agenda de concessões, parcerias e privatizações não apenas atrairá investimentos, como vai melhorar a eficiência dos serviços. "Queremos contagiar também Estados e municípios para essa agenda de parcerias com a iniciativa privada", acrescentou.