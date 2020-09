Atividade na indústria da construção volta a crescer em agosto, diz CNI

A indústria da construção segue registrando desempenho cada vez mais favorável - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Após deixar para trás o pior momento da crise decorrente da pandemia de ovid-19, a atividade na indústria da construção civil voltou a crescer em agosto, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em uma escala na qual valores acima de 50 pontos significam crescimento em relação ao mês anterior, o indicador de evolução da atividade no setor registrou 51,4 pontos em agosto.

O resultado representa um aumento de 3,3 pontos em relação à posição do indicador em julho deste ano. Além disso, o índice de atividade chegou ao maior patamar desde junho de 2011. Já a componente que mede a evolução do emprego na construção civil melhorou 2,7 pontos e chegou aos 49,5 pontos no mês passado, bem próximo da linha divisória dos 50 pontos.

A indústria da construção segue registrando desempenho cada vez mais favorável após a forte redução da atividade em abril. "Os índices de evolução do nível de atividade e do número de empregados continuaram em trajetória de recuperação", avaliou a CNI, no documento Sondagem Indústria da Construção.

A entidade destaca ainda que a Utilização da Capacidade Operacional (UCO) na construção civil retornou em agosto ao nível pré-crise. Com um aumento de 2 pontos porcentuais no mês passado, a UCO alcançou 60%. O desempenho é igual ao de agosto de 2018, e superior ao do mesmo mês do ano passado.

Já o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI-Construção) apresentou melhora pelo quinto mês consecutivo, com alta de 2,7 pontos em agosto, chegando a 56,7 pontos numa escala na qual valores acima de 50 pontos indicando otimismo por parte dos executivos. Desde abril, apesar da pandemia, o indicador acumula uma elevação de 21,9 pontos.

Entre os componentes do ICEI - Construção, o índice de condições atuais chegou a 46,1 pontos, enquanto o índice de expectativas foi alcançou 62,0 pontos.

"Os empresários da indústria da construção mostram confiança cada vez maior e expectativas mais positivas para os próximos seis meses. A intenção de investimento também seguiu tendência de alta", apontou a CNI. "A intenção de investimento alcançou 44,4 pontos em agosto, após aumento de 4,9 pontos. É a quarta alta consecutiva do indicador, que agora se situa no mesmo nível registrado para fevereiro, pré-pandemia", completou o documento.