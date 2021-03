Atividade do Norte e Centro-Oeste avança em 2020, diz BC; demais regiões recuam

Banco Central - (Foto: Agência Brasil)

O Banco Central publicou nesta quinta-feira, 4, um box do Boletim Regional sobre a evolução do Índice de Atividade Econômica Regional em 2020. De acordo com o documento, a desigualdade dos efeitos da pandemia sobre os setores da economia, o alcance das medidas governamentais e as especificidades das estruturas produtivas no País levaram a resultados regionais distintos no ano passado. Ainda que o processo econômico descrito tenha caracterizado todas as regiões, os resultados de 2020 dos IBCR divergiram - Norte e Centro-Oeste registraram desempenho positivo e as demais regiões, contração da atividade", destacou o BC.

Os indicadores de 2020 para as regiões Norte e Centro-Oeste avançaram 0,4% e 0,2%, respectivamente. Já as regiões Sudeste (-1,3%), Nordeste (-2,1%) e Sul (-2,1%) apresentaram queda no ano passado.

No caso do Norte, o BC destacou que a região foi "especialmente estimulada" pelo desempenho do comércio, impulsionado pelo auxílio emergencial. A região também apresentou bons resultados na agricultura, na construção civil e na indústria extrativa, enquanto a indústria de transformação foi bastante afetada pela crise.

Já o desempenho positivo do Centro-Oeste em 2020 esteve relacionado com a safra recorde de grãos e as cotações das commodities, em especial de soja e carnes, que impulsionaram as exportações. A região também apresentou bons resultados no comércio e no setor de transportes no ano passado.

No Sudeste, a retração menor que a de outras regiões é explicada, pelo BC, pela estrutura produtiva diversificada que permitiu que atividades mais impactadas pela crise - como os serviços - tivessem seus resultados compensados, em parte, pela evolução favorável de outras.

"No setor de serviços, o segmento de atendimento às famílias permaneceu deprimido; no entanto, os serviços financeiros, fortemente concentrados na região, tiveram alta significativa. Na indústria, a menor produção de veículos contrapôs-se à ampliação em alimentos, produtos químicos, farmoquímicos e de limpeza e higiene pessoal", destacou o documento.

Nesse sentido, o Nordeste apresentou maior retração devido ao maior peso dos serviços de grande interação entre as pessoas no total da economia da região.

O BC destaca que o Nordeste foi a única região com retração no comércio em 2020, apesar do auxílio emergencial ter atingido 55% dos domicílios nesses Estados.

Por fim, a região Sul também foi penalizada pela quebra das safras de verão de soja e milho, que não puderam atenuar os impactos da pandemia sobre os demais segmentos da economia regional.

O BC divulgará o Boletim Regional completo na sexta-feira, 5, às 10 horas. A publicação trimestral tem o objetivo de trazer uma visão das regiões do país a partir de dados e indicadores econômicos.