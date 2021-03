Ásia: bolsas fecham na maioria em alta, com queda nos rendimentos dos Treasuries

Mercado de ações do Japão - (Foto: Eugene Hoshiko/AP Photo)

As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta quarta-feira, 3, após os rendimentos dos Treasuries recuarem ontem, aliviando preocupações sobre possíveis altas de juros, e apesar do desempenho negativo de Wall Street.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,51% em Tóquio hoje, a 29.559,10 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 2,70% em Hong Kong, a 29.880,42 pontos, o sul-coreano Kospi se valorizou 1,29% em Seul, a 3.082,99 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,66% em Taiwan, a 16.211,73 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 1,95%, a 3.576,90 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,30%, a 2.363,11 pontos, com destaque para ações dos setores siderúrgico e bancário.

O bom humor na Ásia veio após os retornos dos Treasuries de mais longo prazo caírem na sessão de ontem, depois de tocarem os maiores níveis em cerca de um ano nas últimas semanas, gerando temores sobre aceleração da inflação e potenciais aumentos de juros. No entanto, sinais de que a economia global poderá se recuperar da pandemia de covid-19 em ritmo mais rápido do que se esperava, diante do avanço da vacinação contra a doença, ainda sustentam preocupações de que bancos centrais sejam forçados a elevar juros mais adiante.

O apetite por risco nos mercados asiáticos prevaleceu apesar da queda das bolsas de Nova York ontem e de dados fracos de atividade da China. Pesquisa da IHS Markit e da Caixin mostrou que o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços chinês recuou de 52 em janeiro para 51,5 em fevereiro, enquanto o composto - que também engloba indústria - diminuiu de 52,2 para 51,7 no mesmo período. Embora permaneçam acima da marca de 50 que indicam expansão da atividade, ambos os PMIs chineses estão em seus menores níveis em dez meses.

Na Oceania, a bolsa australiana também foi impulsionada por dados de crescimento econômico melhores do que o esperado. O S&P/ASX 200 avançou 0,82% em Sydney, a 6.818,00 pontos. No quarto trimestre de 2020, o PIB da Austrália teve expansão de 3,1% ante os três meses anteriores, bem maior do que o ganho de 2,3% previsto por analistas. (Com informações da Dow Jones Newswires).