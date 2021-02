Após três quedas consecutivas, consumo dos campo-grandenses tem alta em janeiro

O nível de consumo registrou alta - (Foto: Divulgação)

Depois de um período de queda, a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de Campo Grande apresentou resultado positivo neste mês de janeiro, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). No mês de dezembro, o índice ficou em 75,7 pontos, e em janeiro foi de 82,8 pontos, um crescimento de 4,9%.

Todos os sete índices analisados apresentaram números positivos. As maiores variações foram em relação à renda atual (9,4%), nível de consumo atual (6,8%) e emprego atual (5,6%). As famílias afirmam que a sensação é de mais segurança em relação ao emprego (34,8%) e que a perspectiva profissional é positiva (51,7%); enquanto que o nível de consumo está abaixo do praticado em janeiro de 2020 (56%).



"É um dado animador, visto que o mês de janeiro é um período de mais retração, por conta das dívidas de início do ano. Apesar de ainda estar na chamada zona negativa, ou seja, abaixo de 100 pontos, já apresenta uma leve recuperação. Outro dado importante é que o índice de famílias endividadas foi o menor desde abril do ano passado e está abaixo do patamar de janeiro de 2020, e são pesquisas que se complementam, revelando que o consumidor está menos endividado e com intenção de consumir. Vale destacar que o início da vacinação pode ter contribuído para a melhora desses indicadores", explica a economista do IPF MS, Daniela Dias.



Endividamento - Campo-grandenses estão aprendendo a lidar com a crise da pandemia, e o nível de endividados em janeiro na Capital foi o menor desde abril do ano passado. Os dados foram divulgados hoje (22) pela Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor e desenvolvida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Desta vez, 57,8% disseram ter compromissos como cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros. Uma inflexão que vai na contramão do País, onde o índice cresceu e atingiu 66%.

Se tratando de nível de endividamento com cheques, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguros, a maioria dos entrevistados (42,2%) apontaram que não tem dívidas desse tipo. Enquanto que 23,3% destacaram que estão pouco endividados e 20% consideram muito endividaos.

Os principais tipos de dívidas são os cartões de crédito (77,8%). Carnês (27,8%), financiamento de carro (14,6%), financiamento de casa (13,4%) e cheque especial (8,7%) são os principais tipos de dívidas da população de Campo Grande.