Após susto com IPCA, taxas de juros deixam máximas; longas seguem alívio externo

Às 9h31 desta sexta-feira, o DI para janeiro de 2022 subia a 3,25%, de 3,19% - (Foto:freepik)

Os juros futuros abriram em alta nesta sexta-feira, 9, e renovando máximas, após a divulgação da alta de 0,64% do IPCA de setembro, superando o teto das estimativas (0,61%), mas em seguida renovaram mínimas. Analistas ouvidos pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, ressaltam que a alta está muito concentrada em alimentos e não disseminada. Ainda assim os curtos e médios mantêm viés de alta, enquanto os longos rondam a estabilidade, com viés de baixa, em meio ao alívio vindo do exterior e com a cena política mais calma.

Às 9h31 desta sexta-feira, o DI para janeiro de 2022 subia a 3,25%, de 3,19% no ajuste de quinta. O DI para janeiro de 2023 ia para 4,70%, de 4,64%, e o para janeiro de 2027 subia para 7,53%, de 7,54% no ajuste anterior.