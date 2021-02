Apesar de fechar ano em alta, varejo de MS apresenta em dezembro maior queda em 20 anos

Na série sem ajuste sazonal, frente a dezembro de 2019, o comércio varejista teve aumento de 5,9%, oitava taxa positiva consecutiva - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Comércio varejista de Mato Grosso do Sul apresentou queda nas vendas em dezembro, segundo os dados divulgados hoje (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

Em dezembro de 2020, o volume de vendas do comércio varejista do Estado caiu 6,3% frente a novembro, na série com ajuste sazonal, após ter variado 1,2% em novembro. É a queda mais intensa para um mês de dezembro de toda a série histórica, iniciada em 2000. Na série sem ajuste sazonal, frente a dezembro de 2019, o comércio varejista teve aumento de 5,9%, oitava taxa positiva consecutiva.

No acumulado no ano, o varejo passou de 4,4% em novembro para 4,5% em dezembro, indicando estabilidade no ritmo de vendas. No varejo ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas no Estado caiu 3,3% em relação a novembro, descontando parte de sete meses consecutivos de acréscimos. A média móvel (-0,6%) sinalizou redução no ritmo de vendas. Em relação a dezembro de 2019, o varejo ampliado cresceu 11,5%, sétima taxa positiva consecutiva. O acumulado no ano foi 3,6%.

Acumulo – Apesar da queda, o varejo de MS acumula 4,5% em 2020, o quarto ano consecutivo de crescimento desde 2017. O comércio varejista apresenta números positivos no acumulado anual: 0,5% em 2017; 1,2% em 2018; 0,6% em 2019; e 4,5% em 2020. O crescimento do comércio varejista neste último ano se deu de maneira desigual entre os setores, apresentando decréscimo no primeiro semestre e acréscimo no segundo.