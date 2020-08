ANP: Mais 90 casos de covid e um óbito são registrados entre petroleiros

Em uma semana, os casos de contaminação de petroleiros com covid-19 que embarcaram em plataformas offshore ou pretendiam embarcar subiram para 2.146 na última quarta-feira, 2, aumento de 90 casos desde a última medição, na semana anterior, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Mais um óbito também foi registrado, elevando para três o número de mortes desses profissionais pela pandemia.

Segundo a ANP, a morte foi de um colaborador de uma unidade de produção que desembarcou no dia 2 de agosto e testou positivo para a doença. "O trabalhador teve piora no quadro, sendo internado no hospital. Faleceu em 23/08/2020", disse a ANP em nota.

Dos petroleiros contaminados até a última quarta-feira, 1.614 tiveram acesso às plataformas offshore, informou a agência.