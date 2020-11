Aneel libera operação de mais 318,34 MW, sendo 76% de fontes eólica e solar

Aneel - (Foto: Aneel/Divulgação)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) liberou 318,34 megawatts (MW) para operação comercial em outubro, sendo 76% das fontes eólicas e solar, confirmando o crescimento da energia renovável no País. Já as fontes hidrelétricas e térmicas ficaram com 24% desse total, informou a agência.

O Rio Grande do Norte, com mais 101,8 MW de usinas eólicas, ou 32% do total, e o Piauí, com empreendimentos de energia solar (91,68 MW), foram os destaques na adição de novos empreendimentos em outubro.

A potência fiscalizada leva em conta a operação comercial a partir da primeira unidade operadora e pode crescer com o tempo.

Segundo a Aneel, em 2020 a fiscalização já liberou 3.763,61 MW em 18 Estados, com mais da metade das unidades federativas no Brasil ganhando pelo menos uma usina este ano.

Devido à pandemia de covid-19, a fiscalização da agência teve que se adaptar e vem utilizando tecnologias como o acompanhamento das obras por satélite.

Em outubro, completa a agência, o Brasil alcançou capacidade instalada de 173.501,9 MW de potência fiscalizada, sendo 74,76% de usinas de fontes com baixa emissão de gases efeito estufa.