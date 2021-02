Aneel aprova aumento médio de 5,21% para tarifas da Energisa Borborema

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 2, a 5ª revisão tarifária da Energia Borborema, com aumento médio de 5,21%, sendo de 8,61% para consumidores ligados na alta tensão e de 4,6% para consumidores conectados na baixa tensão.

Os valores passam a valer na próxima quinta-feira, 4.

A Energisa Borborema atende a seis municípios no interior da Paraíba, abrangendo 510 mil habitantes no total, com 219,5 mil unidades consumidoras.

O reajuste aprovado pela agência reguladora considera os efeitos do socorro financeiro às distribuidoras no ano passado.

Segundo a área técnica da Aneel, sem as medidas impostas por conta da pandemia da covid-19, o efeito médio do reajuste seria de 8,51%.