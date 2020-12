Alta do PIB no 3º trimestre traz alento à Bolsa

O crescimento da economia brasileira no terceiro trimestre, o maior da série histórica do IBGE, desde 1996, anima o mercado acionário do País. A valorização do Ibovespa supera a vista na maioria das bolsas europeias e nos índices futuros de Nova York. Por lé, há certa cautela de investidores com números de atividade mais fracos do que o esperado na Europa, aumento de casos de covid-19 e ainda com as dúvidas sobre o que poderá decidir a Opep+ em sua reunião marcada para hoje. O petróleo, por ora, cai, mas já chegou a subir firme mais cedo.

Ainda será informado o PMI Composto de novembro dos EUA. Há instantes saíram os pedidos de auxílio-desemprego do país, que caíram 75 mil na semana, a 712 mil, ante previsão de 780 mil. Além disso, o dado anterior foi revisado de 778 mil a 787 mil.

No Brasil, o PIB cresceu 7,7%, ficando abaixo da mediana das estimativas na pesquisa do Projeções Broadcast, de 8,8%, e pouco acima do piso de 7,4% das projeções (teto de 9,5%). Na comparação com o terceiro trimestre de 2019, caiu 3,9%, superando a mediana negativa de 3,5% das estimativas (-4,9% a -2,2%). A queda de 2,5% do PIB no quarto trimestre de 2019, por sua vez, foi revisada para recuo de 1,5%. E o de 2019 passou de alta de 1,1% para 1,4%. Logo após a divulgação, às 9h38, o Ibovespa futuro subia 0,31%, aos 112.360 pontos. Em Nova York, os futuros do Dow Jones e do S&P caíam na faixa de 0,06%, apenas do Nasdaq tinha elevação, de 0,18%. Na Europa, a queda máxima era de 0,38%.

"Apesar de ter ficado abaixo da mediana, parece que o PIB agradou. O mercado está olhando aquilo que lhe convém. A captação externa ontem do Tesouro foi bem vista, já que as empresas brasileiras poderão obter recursos externos a um custo menor. Enquanto isso, o fiscal parece que foi esquecido, deixado de lado", avalia um operador.

O PIB recorde na margem reflete uma base baixa e ainda os incentivos do governo ao consumo para conter os efeitos da pandemia de coronavírus, avalia o CEO da Ohmresearch, Roberto Attuch Jr. No entanto, alerta, é importante avaliar daqui para frente, pois os benefícios tenderão a desaparecer. "A demanda agregada e os estímulos provavelmente não ocorrerão nos trimestres seguintes. Além disso, os casos de covid-19 no Brasil estão aumentando, com os governos estaduais adotando medidas, veja o caso de São Paulo saiu da fase verde para a amarela, que é um pouco mais restritiva", descreve.

A continuidade no processo de desinvestimento da Petrobras - informou ter recebido propostas vinculantes para quatro refinarias - e mais uma confirmação de retomada da China são fatores que tendem a ser bem vistos pelo mercado, ajudando na valorização das ações da estatal e de mineradoras e de siderúrgicas na B3. O minério de ferro no porto chinês de Qingdao fechou em alta de 0,58%.

No exterior, a disseminação de pessoas infectadas pela pandemia do novo coronavírus preocupa, em meio a uma série de indicadores de atividade mostrando números menores do que esperado. Na zona do euro, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços caiu de 46,9 em outubro para 41,7 em novembro. No Reino Unido, o PMI de serviços passou de 51,4 para 47,6 no período. O dado alemão, por sua vez, cedeu de 49,5 para 46, embora o composto tenha ficado em. Ou seja, todos os resultados ficaram aquém de 50, indicando contração na atividade.

"Não deve incomodar tanto. Os mercados tendem a ficar nessa queda de braço: olhando para o futuro vacinas e o presente aumento de casos de covid-19 e medidas restritivas. A expectativa é de que esses números não durem para sempre. As vacinas estão chegando", avalia Attuch Jr.

Ainda deve ficar no radar do investidor a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), que aprovou ontem uma flexibilização temporária nas regras fiscais para permitir que ministérios executem até 31 de dezembro de 2021 gastos previstos no Orçamento de 2020.

No entanto, Attuch Jr., acredita que o mais importante é olhar para o futuro, quais serão as medidas adotadas pelo governo nos próximos meses para diminuir a trajetória da dívida brasileira.

Às 10h49, o Ibovespa subia 0,43%, aos 112.358,19 pontos. No setor de consumo, destaque para Pão de Açúcar ON, com ganhos de 4,00%. Porém, a maior elevação era de Gol PN (4,61%) e de Azul PN( 4,66%), diante da expectativa otimista com vacina contra a covid-19.