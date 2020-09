Alta de mais de 2% do dólar e avanço forte do IGP-DI pressionam taxas de juros

O DI para janeiro de 2023 subia à máxima de 3,98%, de 3,90% - (Foto: JF Diorio/ Estadão)

Conforme previsto antes da abertura dos negócios, os juros futuros médios e longos sobem na manhã desta terça-feira, 8, pressionados pela alta de mais de 2% do dólar ante o real em dia de cautela externa e após o IGP-DI ter acelerado ante julho e superado o teto das estimativas. O índice subiu 3,87% e a pressão nos curtos, no entanto, é limitada. Às 9h15 desta terça-feira, o DI para janeiro subia a 6,74%, de 6,64% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 subia à máxima de 3,98%, de 3,90%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 ia para 2,79%, de 2,74% no ajuste de sexta-feira, dia 4.