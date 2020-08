Alívio com Guedes permite recuperação, mas fiscal segue no radar da Bolsa

E estímulos, o investidor acompanha a dificuldade das negociações em Washington por mais estímulos fiscais - ( Foto: Divulgação/ Internet)

O Ibovespa tem terça-feira de recuperação, após perder ontem o patamar dos 100 mil pontos, diante do temor de investidores após rumores de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, poderia deixar o cargo. O pano de fundo era o impasse em relação ao teto de gastos entre ele e o presidente Jair Bolsonaro, que vem se inclinando ao aumento das despesas para elevar sua popularidade. Contudo, ontem mesmo os dois adotaram um tom conciliatório e é nisso que o mercado tende a se apegar hoje, embora ainda haja dúvidas se esse clima ameno veio para ficar. Além disso, a leve alta das bolsas internacionais deve contribuir para um dia positivo na B3, assim como a valorização do minério de ferro na China.

"É preciso recuperar os 100 mil pontos e tentar retomar os 104 mil pontos vistos recentemente para seguir em frente", diz o economista-chefe do ModalMais, Álvaro Bandeira.

Ontem à noite, Guedes admitiu que o teto de gastos vem restringindo obras de investimentos públicos, mas disse que a forma para abrir espaço para investimentos é aprovando o pacto federativo e reduzindo outras despesas.

Conforme apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o destino de Guedes no governo está atrelado à resposta que a equipe econômica dará ao Renda Brasil, o programa social que substituirá o auxílio emergencial de R$ 600 e que tem garantido a popularidade do presidente, mesmo com o aumento das mortes no Brasil pelo coronavírus.

Isso faz com que as ações do bloco de estatais, que caíram ontem, se recuperem, cita Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença DTVM. "No entanto, é preciso acompanhar de onde virá o dinheiro recursos para o Renda Brasil", acrescenta.

No melhor momento, o Ibovespa tocou os 102 mil pontos (102.006,10 pontos) e com apenas três ações em queda, às 10h57. Eram Minerva ON (-0,75%), Marfrig ON (-0,68%) e Natura ON (-0,02%). "Se o presidente demitisse o ministro, seria péssimo para o governo. Agora, uma hora o coronavoucher vai acabar, e vamos ver como a popularidade do presidente ficará. A sensação é de que essa história ligada ao Guedes vai continuar indo e vindo. Não acabou. O alívio pode ser momentâneo", avalia uma fonte que acompanha o mercado de ações.

Além disso, a valorização do minério de ferro na China sustenta papéis de mineradoras e de siderúrgicas na B3. A commodity negociada no porto chinês de Qingdao subiu 5,44%, fechando a US$ 128,57 a tonelada nesta terça-feira. Vale ON subia 1,83%, CSN ON, 6,74%, e Usiminas, 3,95%, refletindo novos recursos injetados na economia chinesa ontem, cita Monteiro.

E estímulos, o investidor acompanha a dificuldade das negociações em Washington por mais estímulos fiscais, fica de olho nas tensões entre EUA e China e ainda monitora a disseminação da covid-19 pelo mundo, fatores que podem atrapalhar a retomada da economia mundial.

Nos EUA, ontem à noite, os Democratas realizaram a primeira de uma série de convenções partidárias virtuais, que oficializam as candidaturas à presidência. A chapa composta por Biden e Kamala Harris foi apresentada como a solução para tirar os Estados Unidos da crise e a ex-primeira-dama Michelle Obama afirmou que "Donald Trump é o presidente errado para nosso país".

Em tempo: Magazine Luiza registrou prejuízo líquido de R$ 64,5 milhões no segundo trimestre, após lucro de R$ 386,6 milhões em igual período de 2019. O Ebitda caiu 62,2% e receita líquida subiu 29,3% no período em análise. Porém, cresceu acima do mercado em seu e-commerce, com alta de 181,9% nas vendas online. As ações subiam 5,14%, às 11h12. O Ibovespa tinha alta de 1,87%, aos 101.453,59 pontos, enquanto em Nova York apenas o Nasdaq avançava, mas perdia força (0,17%). Já o Dow Jones (-0,40%) e o S&P 500 (-0,09%) passaram a cair.