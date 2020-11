Alguns setores terão dificuldade de se recuperar até vacina chegar, diz Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, ressaltou que alguns setores produtivos nos EUA terão dificuldade para registrar plena recuperação até que a vacina para o coronavírus esteja disponível no país. "O aumento generalizado de casos de covid-19 pode pesar em atividade econômica", destacou, durante entrevista coletiva no período da tarde desta quinta-feira, 5, após o Fed manter a política monetária.

Powell ressaltou que o BC americano está fortemente comprometido em empregar todas as ferramentas de política monetária disponíveis para fortalecer a economia americana e para que tal evolução do nível de atividade ocorra o banco central pode adotar mais medidas.

"Alterar a composição e a duração de compras de ativos são ferramentas disponíveis", disse Powell, ao ressaltar que tal mudança depende de circunstâncias econômicas e parâmetros, o que é discutido pelos membros do Comitê Federal de Mercado Aberto, FOMC na sigla em inglês.

O presidente do Fed ressaltou ainda que a "política fiscal é absolutamente essencial para estimular a demanda agregada", no quadro atual.