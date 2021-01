Alemanha: índice IFO de sentimento das empresas recua a 90,1 em janeiro

O índice IFO de sentimento das empresas na Alemanha caiu de 92,2 em dezembro (dado revisado nesta segunda-feira, 25, de 92,1 antes informado) a 90,1 em janeiro, informou o instituto nesta segunda. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam recuo menor, a 91,9. O IFO nota que a avaliação das empresas sobre o quadro é pior do que no mês passado, com mais pessimismo sobre as expectativas. "A segunda onda da covid-19 paralisou a recuperação da economia alemã por enquanto", destaca o IFO em comunicado no seu site. Na pesquisa sobre as condições atuais para as empresas do país, o índice recuou de 91,3 em dezembro a 89,2 em janeiro. Já o índice de expectativas caiu de 93,0 em dezembro a 91,1 em janeiro. (Com informações da Dow Jones Newswires).