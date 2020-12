Alemanha: IFO corta projeção de avanço do PIB do país em 2021, de 5,1% a 4,2%

O instituto IFO publicou relatório nesta quarta-feira com projeções atualizadas para a economia da Alemanha. No texto, o instituto alerta para a perda de fôlego na atividade no país, diante da nova onda da covid-19. O IFO espera agora que a economia alemã sofra contração de 5,1% em 2020, com crescimento de 4,2% em 2021 e de 2,5% em 2022.

Anteriormente, o IFO previa crescimento de 5,1% na economia alemã no próximo ano. Para 2022, por outro lado, a expectativa foi elevada, de alta de 1,7% anteriormente a 2,5%. Com a onda do novo coronavírus, o instituto acredita que a Alemanha sofrerá contração no quarto trimestre deste ano.

PMI

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha avançou de 51,7 em novembro a 52,5 na leitura preliminar de dezembro, informou nesta quarta-feira a IHS Markit. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam manutenção em 51,7.

O PMI da indústria alemã foi de 57,8 em novembro a 58,6 na prévia de dezembro, ante expectativa de queda a 56,5 dos analistas. O PMI de serviços passou de 46,0 em novembro a 47,7 em dezembro, ante previsão de 44,0. A IHS Markit comenta em relatório que os números mostram a resistência da economia alemã, com a força na indústria continuando a compensar a fraqueza em serviços, e também diz que as empresas locais continuam otimistas sobre as perspectivas para 2021. (Com informações da Dow Jones Newswires).