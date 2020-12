Alemanha: CPI cai 0,8% em novembro ante outubro e recua 0,3% na comparação anual

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha mostrou queda de 0,8% em novembro na comparação com outubro, com recuo de 0,3% ante novembro de 2019, informou nesta sexta-feira, 11, o escritório oficial de estatísticas do país, Destatis. Os números confirmam as preliminares e vieram em linha com a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

O CPI harmonizado para a União Europeia ficou no país em baixa de 0,7% na comparação anual, com queda de 1,0% ante o mês anterior em novembro, igualmente confirmando a leitura inicial. O Destatis afirma em relatório que a inflação anual ao consumidor ficou negativa pelo quarto mês neste ano. Em outubro, a queda anual do CPI havia sido de 0,2%. O instituto diz que a última vez em que o CPI na Alemanha esteve tão fraco foi em janeiro de 2015.