Agosto teve recorde de abertura de empresas dos últimos 10 anos no Rio

O último mês de agosto registrou número recorde de empresas abertas no estado do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos. De acordo com informação divulgada hoje (2) pela Junta Comercial do Estado (Jucerja), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foram abertos no total, em agosto, 6.036 novos negócios, revelando expansão de 23% em comparação com o mesmo mês em 2019, quando foram contabilizadas 4.902 novas empresas.

Nos últimos 20 anos, esse foi o segundo maior número de empresas constituídas no mês, perdendo somente para agosto de 2009, com 7.676 empresas.

Na avaliação do presidente da Jucerja, Vitor Hugo Feitosa, o aumento reflete o trabalho que o governo fluminense vem fazendo para tornar mais fácil o processo de abertura de empresas, contribuindo, dessa forma, para melhorar também o ambiente de negócios no estado. “Durante toda a pandemia, a Jucerja avançou no desenvolvimento do processo 100% digital, o que permitiu a continuidade dos registros. Além disso, somos a única junta comercial do país a utilizar o Biovalid, aplicativo de reconhecimento facial para assinatura de processos”, destacou Feitosa.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a Jucerja vinha registrando elevação gradual no número de aberturas. Segundo o órgão, o pior mês foi abril, com 1.081 novas empresas. Em maio, o número evoluiu para 2.171, chegando a 3.372 em junho. No mês de julho, foram contabilizadas 5.248 novas constituições.