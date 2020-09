África do Sul: PIB sofre contração anualizada de 51% no 2º trimestre

PIB sofre contração anualizada de 51% no 2º trimestre - (Foto: Tasso Marcelo/AE)

O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul sofreu contração anualizada de 51% no segundo trimestre de 2020, a maior em pelo menos 100 anos, diante do violento impacto econômico da pandemia do novo coronavírus, segundo dados publicados nesta terça-feira, 8, pelo Stats SA, como é conhecido o departamento de estatísticas do país.

A economia mais desenvolvida da África impôs severas medidas de isolamento no fim de março, fechando a maior parte das empresas e banindo a venda de álcool, cigarros e outros itens não essenciais, numa tentativa de conter a disseminação da covid-19.

Apenas a manufatura sul-africana encolheu 74,9% entre abril e junho, mas o setor agrícola foi exceção e conseguiu se expandir 15,1% no período.