ADP: setor privado dos EUA cria 428 mil empregos em agosto; previsão +1,17 milhão

setor privado dos EUA cria 428 mil empregos em agosto - (Foto: REUTERS/Larry Downing)

O setor privado dos Estados Unidos criou 428 mil empregos em agosto, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada hoje pela ADP. O número ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam criação de 1,17 milhão de postos de trabalho no último mês.

"Os dados de emprego de agosto demonstram uma recuperação lenta", comentou Ahu Yildirmaz, vice-presidente da ADP. "Os ganhos de empregos são mínimos, e empresas de todos os tamanhos e setores ainda não chegaram perto dos níveis de emprego pré-covid-19", acrescentou.

A geração de vagas de trabalho de julho, por outro lado, foi revisada para cima, de 167 para 212 mil.

A pesquisa da ADP é considerada uma prévia do relatório de emprego (payroll) dos EUA, que inclui dados do setor público e será divulgado nesta sexta-feira (4).