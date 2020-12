Abramat: indústria de materiais de construção está otimista com o final do ano

A indústria e materiais de construção está otimista para o encerramento do ano, de acordo com Termômetro da Indústria de Materiais de Construção, pesquisa de opinião realizada com as lideranças do setor realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat).

De acordo com o levantamento, para 42% das empresas associadas, o desempenho de vendas ao mercado interno no mês de novembro foi considerado "muito bom". Para 37%, o período foi "bom", enquanto os demais 21% consideraram novembro um mês "regular". Nenhuma associada considerou o mês "ruim" ou "muito ruim". Para a Abramat, os números indicam continuidade da recuperação do setor

A pesquisa também indica expectativa positiva do setor em relação às vendas ao mercado interno no fechamento de dezembro: 26% das empresas consultadas consideram que o final de ano será "muito bom", ao passo que 48% preveem desempenho "bom". Para 21% das associadas da Abramat, o último mês do ano será "regular", enquanto 5% projetam resultado "ruim" no mesmo período.

A pesquisa também indica que 74% das empresas associadas estão indiferentes quanto às ações do governo para o desenvolvimento do setor no médio prazo (12 meses), enquanto 16% estão otimistas e 10% pessimistas. A pesquisa indicou também redução de 8% no nível de utilização da capacidade instalada do setor, chegando a 80% em dezembro.

Quanto à intenção de investimentos no médio prazo, 79% dos empresários do setor indicaram que pretendem investir nos próximos 12 meses. A predominância dos investimentos pretendidos lida com a modernização dos meios de produção.