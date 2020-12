2º ciclo arrecada R$ 56,6 mi com venda de 18 blocos a 7 empresas, diz ANP

A Eneva foi vencedora numa disputa com a Imetame pelo campo de gás Juruá, no Amazonas, considerado acumulação marginal, pagando R$ 25,7 milhões, contra a oferta de R$ 5,6 milhões da concorrente. Assim, a empresa foi a maior compradora do 2º Ciclo de Oferta Permanente, realizado nesta sexta-feira, 4, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Ao todo foram arrecadados R$ 56,6 milhões com a venda de 18, sendo uma acumulação marginal, para 7 empresas.

A Shell fez o segundo maior lance, por um bloco na bacia de Campos, de R$ 12 milhões.

A Eneva, em parceria com a Enauta - 70% e 30%, respectivamente -, levou mais quatro blocos na bacia do Paraná.

Não tiveram ofertas setores das bacias de Santos, Espírito Santo, Sergipe-Alagoas e um dos dois oferecidos na bacia de Potiguar.