Wesley Safadão estreia como apresentador do seu reality show 'Hit Estourado'

Wesley Safadão - Foto: Reprodução/Internet

Wesley Safadão vai estrear como apresentador do seu reality show Hit Estourado nesta sexta-feira, 26, às 19h, no seu canal do YouTube. Foram reunidos 17 compositores na sua fazenda em Fortaleza, no Ceará, para escolher qual será o próximo sucesso do forró na voz do cantor.

O programa vai mostrar o processo de criação musical em quatro episódios. A produção escolheu compositores de hits da atualidade, que foram divididos em grupos e criaram mais de 40 canções. O objetivo de Wesley é dar cara aos criadores por trás de grandes sucessos.

O público ajudou mandando sugestões de temas e, depois de apresentado o resultado, também escolherá o nome da canção vencedora.

"Você pode até saber o que é um Hit, mas hoje vai descobrir tudo o que está por trás de um hit estourado, com muita leveza e diversão", diz a postagem no Instagram de Wesley Safadão.

Clique aqui