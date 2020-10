'Victor Frankenstein' é destaque de Halloween

Frankenstein - (Foto: Divulgação)

Nos EUA, o Halloween era - no passado - uma festa de brincadeiras inocentes, em que as crianças vestiam fantasias de bruxas e monstros para pedir doces nas casas. John Carpenter transformou o Halloween num marco do terror ao criar o sinistro Michael Myers nos anos 1970. Desde então, Michael, e o Halloween, viraram sinônimos de matanças.

Neste sábado, 31, o que não faltam são filmes de terror para mexer com os nervos dos espectadores confinados em casa. O Exorcismo de Emily Rose, Assim na Terra Como no Inferno e Zumbilândia no TCM; Arrasta-me para o Inferno, Um Lugar Silencioso e Corra!, no FX, etc.

A Globo entra no clima e também apresenta sua contribuição no Supercine, após o Altas Horas. Victor Frankenstein, de Paul McGuigan, é inédito na TV aberta. O início do mito de Frankenstein. O médico vai ao circo e surpreende-se quando um corcunda que participa do show - Igor - consegue salvar a trapezista que sofre um acidente. O dr. Frankenstein leva Igor para sua casa e inicia a parceria que cria o monstro com restos de cadáveres. Daniel Radcliffe, no pós Harry Potter, faz Igor, James McAvoy é o médico. Uma versão cômica da relação dos dois encontra-se nas plataformas de streaming - O Jovem Frankenstein, de Mel Brooks.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.