Candidatos poderão concorrer a vagas em qualquer Unidade Universitária

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) prossegue com as inscrições abertas para o Processo Seletivo Vestibular (PSV) até o próximo dia 24 de janeiro. As inscrições devem ser realizadas diretamente pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC), por meio DESTE LINK . É importante ressaltar que os candidatos poderão concorrer a cursos de qualquer uma das Unidades Universitárias da UEMS. São 1.101 vagas em 54 diferentes cursos de Graduação (confira a Tabela dos Cursos AQUI).

Com o objetivo de facilitar a vida dos inscritos e ampliar a participação dos vestibulandos, a UEMS garante a oportunidade dos candidatos de prestar provas em 17 municípios no Estado. Além das 15 cidades que têm Unidades Universitárias da UEMS (Amambai, Aquidauana, Cassilândia, Campo Grande, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã), as provas também ocorrerão em Corumbá e Três Lagoas.

A vantagem é que o candidato poderá escolher o curso de qualquer Unidade Universitária. Exemplo: se o candidato mora em Dourados e quer cursar Medicina na UEMS de Campo Grande, ele prestará provas no município que reside para o curso da UEMS da Capital. Se outro candidato mora em qualquer uma das 17 cidades citadas e quer ingressar em uma das engenharias que a UEMS oferta (Eng. de Alimentos em Naviraí; ou Eng. Física ou Eng. Ambiental e Sanitária, ambas em Dourados) ele poderá fazer as provas na unidade da cidade em que mora. Todos os cursos estão abertos a esse procedimento, de licenciaturas ao bacharelado.

Das Inscrições

As inscrições no Vestibular da UEMS têm o custo de R$ 90, a taxa deve ser paga até 25 de janeiro de 2021. É importante observar sempre o horário de funcionamento do sistema bancário. Não serão aceitos pagamentos por transferências e/ou por agendamento. O prazo para solicitar isenção de inscrição foi amplamente divulgado e foi encerrado em 22 de dezembro de 2020. O resultado deste processo foi divulgado no dia 22 de dezembro de 2020, no Diário Oficial do Estado (DOE-MS).

A FAPEC reforça também que a inscrição do candidato será efetivada somente após a confirmação, pela Fundação, do pagamento do valor da taxa de inscrição pela rede bancária. 24 horas após o pagamento, o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico www.fapec.org/concursos, se os dados da inscrição efetuada pela internet foram recebidos e se a importância do valor da inscrição paga foi reconhecida. Em caso de não efetivação da inscrição, o candidato deverá entrar em contato com a FAPEC, pelos telefones (67) 3345-5910 ou 3345-5915, para verificar o ocorrido.

Após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato não pode alterar o curso escolhido.

Para realizar a inscrição o candidato deverá seguir os seguintes passos:

acessar o site org/concursos selecionar o link "Inscrições" clicar no Processo Seletivo Vestibular - UEMS 2021 optar pelo curso desejado preencher a ficha de inscrição indicar a categoria de inscrição para a qual vai concorrer: concorrente de graduação ou treineiro indicar a modalidade de concorrência da vaga: ampla concorrência ou vagas reservadas (somente para os candidatos que se inscreverem na categoria concorrente de graduação) indicar a língua estrangeira: inglês ou espanhol optar pelo município onde deseja realizar a prova: Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três lagoas solicitar ou não o atendimento diferenciado concordar com as normas do Processo Seletivo Vestibular - UEMS 2021 confirmar os dados imprimir o boleto bancário da taxa de inscrição.

Das Provas

A Prova Objetiva e a Prova de Redação do PSV-UEMS 2021 serão realizadas presencialmente no dia 06 de fevereiro de 2021, das 14h às 19h, no horário oficial do Mato Grosso do Sul, nos municípios de Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três lagoas.

As provas serão presenciais, observando as normas sanitárias estabelecidas pelas autoridades estaduais e municipais e pelo plano de biossegurança da FAPEC e da UEMS, visando à segurança de todos os envolvidos no certame.

A Prova de Redação, de caráter classificatório e eliminatório, será aplicada para todos os candidatos juntamente com a Prova Objetiva.

Sobre as Vagas

Para o PSV-UEMS 2021, em cumprimento ao disposto na RESOLUÇÃO CEPE-UEMS Nº 2.182, de 2 de outubro de 2020, a ocupação das vagas oferecidas para cada curso dar-se-á por meio de dois sistemas de ingresso:

Por Acesso Universal (Ampla Concorrência); e

Por Reserva de Vagas em seus cursos:

20% para candidatos ao regime de cotas para Negros (pretos e pardos);

10% para candidatos ao regime de cotas para Indígenas;

10% para candidatos ao regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul.

Eduarda Rosa, UEMS