Veja o trailer de 'Convenção das Bruxas', remake protagonizado por Anne Hathaway

Foto: Warner Bros. - (Foto: Warner Bros.)

Divulgado recentemente, o trailer do filme Convenção das Bruxas traz Anne Hathaway como protagonista, lugar que foi de Anjelica Huston na versão de 1990. Com direção de Robert Zemeckis, o longa ainda não tem data definida para estrear no Brasil.

Baseada no livro de Roald Dahl, obra conta a história do menino Bruno (Jahzir Kadeem Bruno), que se depara com um clã secreto de bruxas e, com a ajuda de sua avó (Octavia Spencer), tenta acabar com os planos malignos de transformar as crianças do mundo em ratos.

No elenco, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth e Chris Rock. Os figurinos são assinados por Joanna Johnston.

Clique aqui