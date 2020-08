Vanusa e o alzheimer

Aretha Marcos, filha da cantora Vanusa, de 72 anos, anunciou que a mãe está internada e sob cuidados médicos com a doença de Alzheimer.

Para abordar a situação, Aretha mostrou uma flor murcha que fica exposta na parede de sua casa. "Quando ela brotou lá fora, tinha uma exuberância. A minha mãe está num processo igual ao da flor. A minha mãe está com Alzheimer, que é uma doença degenerativa", comparou, durante entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV.

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca a morte acelerada de neurônios em todas as regiões do cérebro, gerando consequências na memória e nos centros motores responsáveis pela locomoção.

Vanusa se lançou como cantora na década de 1960 e fez sucesso ao longo das décadas seguintes com músicas como Manhãs de Setembro e Sonhos de Um Palhaço, gravou mais de 20 discos e vendeu milhões de cópias.

Há mais de 15 anos, a cantora sofre com problemas ligados a depressão, dependência química, síndrome do pânico e labirintite, tendo sido internada diversas vezes.

Em 2009, ganhou repercussão o fato de a cantora ter errado trechos da letra do Hino Nacional durante uma cerimônia na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Na ocasião, ela atribuiu o incidente à combinação de um calmante com um remédio que fazia uso por conta de sua labirintite.

Meses depois, Vanusa foi convidada a cantar pela primeira vez na Virada Cultural da cidade de São Paulo. "Fiquei com síndrome do pânico, não tinha nem coragem de sair na rua. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro", dizia, sobre a volta de sua popularidade.

No ano seguinte, a cantora voltou a errar a letra de uma música ao cantar Sonhos de Um Palhaço durante um especial de Dia dos Pais no programa Carrossel da Saudade, da TV Cultura do Amazonas.

Em 2015, Vanusa lançou seu álbum mais recente, Vanusa Santos Flores, com músicas inéditas após um hiato de quase duas décadas. A obra contou com a produção de Zeca Baleiro. "Eu não queria voltar com Manhãs de Setembro, precisava de material novo", afirmou, à época.

Vanusa tem três filhos: Aretha e Amanda, com Antônio Marcos - que foi um cantor de sucesso em décadas passadas; e Rafael Vanucci, fruto de sua união com Augusto César Vanucci, diretor de TV.

Em 2018, Rafael comentou que sua mãe chegou a perder cerca de 30 quilos durante um tratamento. Em maio deste ano, ele publicou uma homenagem à matriarca em suas redes sociais, lamentando passar o Dia das Mães longe de Vanusa.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.