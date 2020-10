Três municípios do Rio suspendem aulas presenciais a partir de hoje

Escolas do Rio - (Foto: Alex Silva/ Estadão)

As aulas presenciais da rede estadual de educação foram suspensas em três municípios do norte fluminense a partir de (20), um dia depois da retomada das atividades presenciais para alunos do 3º ano do ensino médio e do 4º módulo de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A decisão de suspender as aulas presenciais nos municípios de Macaé, São Francisco de Itabapoana e Carapebus foi tomada depois que os municípios passaram para a bandeira laranja (risco moderado para contágio de covid-19). As atividades continuam de forma remota.

Com isso, as aulas são mantidas em 13 municípios, que estão em bandeira amarela (risco baixo): Casimiro de Abreu; Duque de Caxias; Italva; Itatiaia; Mesquita; Miracema; Natividade; Nilópolis; Niterói; Piraí; Rio de Janeiro; São Pedro da Aldeia e Seropédica.

Ao todo, são 397 escolas estaduais, que atendem a 60,8 mil alunos de 3º ano de ensino médio e quarto módulo de EJA.