'Todo mundo tem que se vacinar', diz Roberto Carlos no 'JN'

Nesta segunda-feira, dia 1º, Roberto Carlos recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 no Rio de Janeiro. O cantor de 79 anos dirigiu até um drive-thru de vacinação na zona sul da capital fluminense. "Todo mundo tem que vacinar, deve vacinar. Isso é importante. Vacina sim", disse Roberto Carlos à reportagem do Jornal Nacional da TV Globo. A imunização para pessoas de 79 anos ou mais vai de segunda até quarta-feira, 3, na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com a Prefeitura, até a sexta-feira passada, dia 26, mais de 300 mil pessoas haviam tomado a primeira dose da vacina contra o coronavírus no município e 80 mil receberam a segunda dose.