Tirullipa alcança 20 milhões de seguidores no Instagram

O comediante Everson Silva, o Tirulipa, filho do também humorista e parlamentar Tiririca - (Foto: Instagram/tirullipa)

Everson de Brito Silva, mais conhecido como Tirulipa, comemorou a conquista de 20 milhões de seguidores no Instagram. Ele é o segundo comediante brasileiro mais seguido na rede social, só perdendo para Whindersson Nunes, que é seu amigo.

"Meu Deus, toda honra e glória seja dada a ti, Jesus. Choro de alegria e emoção, pois só Deus, eu e minha família sabem o quanto foi difícil chegar até aqui. 'Rico não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem'. E tudo que eu tenho eu divido com todos, por isso, Deus me abençoou com essa marca tão edificante! Aprenda e seja generoso com o seu coleguinha, pois papai do céu só tem a te abençoar! Somos agora 20 milhões de abestadós", escreveu na legenda de um print que fez quando a página oficial alcançou a marca.

Tirullipa é filho do também humorista Tiririca, que é parlamentar.

Mais tarde, o comediante decidiu publicar um vídeo de agradecimento no Instagram. "Juntos somos mais engraçados, juntos somos mais alegres, juntos somos mais felizes", escreveu o humorista na legenda de um vídeo que publicou.

Na imagem, Tirullipa aparece ao lado de uma lagoa, segurando dois balões que representam o número 20 e soltando-os para o céu. "Obrigado, Brasil! Obrigado, mundo! Vinte milhões, uhu!", gritou o comediante.