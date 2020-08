'The Voice Kids': 5ª temporada volta ao ar com crianças em casa

O The Voice Kids teve a volta de sua 5ª temporada anunciado pela Globo nesta sexta-feira, 7. A data de estreia do restante dos episódios será em 13 de setembro, um domingo.

No primeiro dia de exibição, haverá um programa especial, em estilo de retrospectiva, relembrando os melhores momentos da temporada de 2020, que já havia começado a ser gravada e exibida, precisando ser interrompida por conta da pandemia do novo coronavírus.

Como vai ser a volta do The Voice Kids em 2020

Nos programas seguintes, as apresentações serão feitas ao vivo, com mudanças relevantes em relação ao que os espectadores estão acostumados no The Voice Kids: nos dias 20 e 27 de setembro, as crianças se apresentarão direto de suas casas.

Os jurados Claudia Leitte, Carlinhos Brown e Simone e Simaria continuam avaliando as apresentações musicais dos estúdios da Globo, onde são acompanhados pelos apresentadores André Marques e Thalita Rebouças. Também haverá voto do público.

A semifinal, com 12 participantes, está prevista para ir ao ar em 4 de outubro e a grande final do The Voice Kids tem previsão para ser exibida em 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, com seis participantes, dois do time de cada jurado.

Onde parou a temporada do The Voice Kids em 2020

O reality show infantil teve 12 episódios exibidos entre janeiro e abril de 2020. É possível assistir aos programas anteriores da temporada atual no serviço de streaming Globoplay.

Em fevereiro, Flavio Goldemberg, diretor do The Voice Kids, morreu, após sofrer um enfarte. Ele recebeu uma homenagem no programa seguinte.