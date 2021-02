Talento Regional traz o molejo do pagode e samba no mês de fevereiro

Programa Talento Regional - Foto: Divulgação TV ALEMS

Toninho e banda Destcack é a atração musical do programa Talento Regional de fevereiro na grade de programação da Rádio e TV ALEMS. O jovem músico canta sucessos de grandes cantores do pagode e samba brasileiro. Em seu repertório, ele traz os sucessos de Zeca Pagodinho, Raça Negra, Benito di Paula e Beth Carvalho com a canção “Vou Festejar”.

Em um bate-papo bem descontraído, Toninho e Banda Destack conta a sua trajetória na música, incluindo seu mais novo projeto na carreira solo. Com quase duas horas de show, o pagodeiro e sua banda leva ao público muito carisma, alegria e emoção nas canções que marcaram a história do samba.

O programa está na grade diária de programação da Rádio e TV ALEMS (canal 9 da NET) às terças feiras às 19 horas, quinta às 19h30 no sábado às 19h e no domingo às 22:30h. Além disso, o programa pode ser acompanhado também no canal do YouTube e no endereço www.al.ms.gov.br/RadioAssembleia.