Sôma Cia de Dança apresenta neste fim de semana espetáculo on-line "Paraguaçu - Parteira de Si"

Neste sábado (30), com sessões às 19h e 20h, e no domingo (31), às 18h, 19h e 20 horas, a Sôma Cia de Dança encena gratuitamente, de forma on-line e ao vivo, o espetáculo "Paraguaçu - Parteira de Si". Também serão realizadas três oficinas de dança no dia 30.

Em "Paraguaçu - Parteira de Si", a companhia busca refletir por meio da dança, a vida e a obra de Helena Meirelles. "Pensar a nossa identidade regional e olhar para o nosso quintal impulsionou nossas jovens intérpretes na concepção de um espetáculo de dança contemporânea para interpretar em movimentos os símbolos e singularidades do povo sul-mato-grossense por meio de Helena Meirelles, violeira, cantora e compositora do nosso estado. O que se vive no dia a dia, quase sem se perceber, vira elemento para caracterizar a obra. Embalados pela pesquisa do corpo e pelos processos de colaboração e criação, fundamentamos nosso projeto na artista que é um dos maiores nomes de expressão das raízes e cultura do MS", diz Paulo Oliveira, diretor geral do projeto.

O espetáculo abre espaço para discutir o feminino e os desafios da mulher contemporânea na sociedade, ao acreditar na possibilidade de comunicação e de gerar experiência através do movimento. Em cena, apresentam-se sete mulheres intérpretes criadoras Adriana Zuleger Ribeiro, Beatriz de Oliveira Amorim, Julianna Oliveira Silva Sarti, Mariah Santos Prado, Mariana Santos Prado, Raíra Albanez Viudes e Weverlin Ferreira Brizola.

