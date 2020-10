Som da Concha deste fim de semana traz diversidade de gêneros musicais

O Som da Concha do próximo fim de semana traz sons variados para os amantes da música regional. No sábado (31.10) sobem ao palco Renan and The Kings, às 18 horas, e o multi-instrumentista Ivan Cruz, às 19 horas; no domingo, dia 1º de novembro, é a vez de Guilé, às 18 horas e Aurélio Miranda, às 19 horas. O Som da Concha será transmitido ao vivo pelo YouTube no canal da Fundacaodeculturaoficial.

Primeiro ao subir ao palco no sábado, o trio Renan and The Kings traz o show Poesia de Bar, que passeia pelos clássicos do blues, Funky e Rock and Roll nacional e internacional. Além de diversas releituras o show conta com músicas regionais do nosso estado (MS) e também música autoral, tudo com muito groove e energia.

Com Caio César da Cunha Dutra na guitarra e voz; Hayson Gimenez no baixo e Renan Heimbach Vieira na bateria e voz, Renan and The Kings apresentam um repertório swingado, com muito groove e energia, pra ninguém ficar parado.

O músico Guilé e sua banda trazem ao Som da Concha o show Respiro, que representa o lançar-se ao mundo da música. Guilé assume e mostra todas as suas imperfeições enquanto artista em eterna formação, vive o processo de conexão com o público de forma natural e paciente e relembra, a todo o momento, o real motivo de estarmos ali: a música como união. Consigo, com o próximo, com o Todo.

O lirismo de suas canções é gerador de questionamentos, suscita a arte como posicionamento, repleta de sentido e difusora de conhecimento. A sonoridade de Respiro incorpora diversas fontes de inspiração: folk, maracatu, samba, congado mineiro e outros ingredientes se misturam e interagem, manifestando o desapego do artista em adequar-se a um estilo musical específico e cultivando o olhar atento às experiências vividas.

Já no domingo, dia 1º de novembro, o músico Ivan Cruz apresenta em seu show as músicas compostas para o seu primeiro álbum de música instrumental autoral. São obras criadas a partir de um ideal de liberdade artística e formal, que representam boa parte da trajetória e preferências musicais do compositor, e também a busca por um repertório único e portador de certa identidade.

Como reflexo da vivência em ambientes musicais por vezes bastante distintos, as composições expressam por um lado os valores artísticos mais comuns da academia e dos círculos da música erudita, através das técnicas e possibilidades instrumentais que exploram, além das concepções e conhecimentos que as motivaram, e por outro lado elementos mais próprios da cultura popular, como os ritmos fortes, harmonias jazzísticas e melodias inspiradas por músicas folclóricas.

Aurélio Miranda sobe ao palco do Som da Concha às 19 horas deste domingo, 1º de novembro. Cantor e compositor que participou de diversos festivais, nos quais sempre foi vencedor, tornou-se conhecido em um deles, com a sua música de maior sucesso: Estrada de Chão.

Já gravou sete obras musicais, sendo seis LPs e CDs e um DVD com apoio da Lei de Incentivo à Cultura. Divulga com veemência a cultura da terra. É sem dúvida um dos maiores representantes da música sul-mato-grossense. Sucessos como Estrada de Chão, Minha História, Peão, Flor da Fronteira e Mercedita vão ser tocadas no show do Som da Concha.

Serviço: Por causa da pandemia os shows deste ano estão sendo exibidos em formato de live no Youtube oficial da Fundação de Cultura de MS (https://cutt.ly/5gzIGH3), obedecendo as normas de biossegurança. Os shows acontecem no sábado (31 de outubro) e no domingo (1º de novembro) a partir das 18 horas na Concha Acústica Helena Meirelles.

Foto em destaque: Assessoria do músico Aurélio Miranda