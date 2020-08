Simone faz teste para coronavírus após Simaria testar positivo

A cantora Simone Mendes testou negativo para o novo coronavírus no domingo, 23. Grávida, ela fez o exame depois que a irmã, Simaria, foi diagnosticada com o vírus na sexta-feira, 21, já que as duas estiveram em contato nos últimos dias.

Simaria atualmente está assintomática, ou seja, não manifesta os sintomas da covid-19, e está isolada dentro de casa, sem contato com o marido e os dois filhos. Ela fez o exame para seguir uma exigência do governo da Espanha, para onde a família planejava viajar.

Além de Simone, seu marido, o empresário Kaká Diniz, também testou negativo para o vírus. A cantora revelou em agosto de 2020 que está grávida do seu segundo filho com o marido. Os dois são pais de Henry, que tem seis anos.

Junto com a carreira musical, Simone criou um canal no YouTube para falar de sua rotina e mostrar mais as interações com a família. Na sexta, 28, ela fará uma live, que incluirá o chá de revelação do sexo do bebê.

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus