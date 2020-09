Shakira é investigada por sonegação fiscal na Espanha

A cantora colombiana Shakira em 2014 - (Foto: Reuters/Eduardo Munoz)

O jornal espanhol El País divulgou nesta quarta-feira, 9, que a cantora colombiana Shakira está sendo investigada pelo governo da Espanha. Ela teria sonegado cerca de 90 milhões de reais em impostos e aberto 14 empresas fantasma em paraísos fiscais para ficarem longe das garras do fisco espanhol.

As empresas, segundo a investigação, não possuem funcionários nem materiais. Suas existências seriam para servir de fachada e esconder a fortuna em lugares como as Ilhas Virgens e Ilhas Caymã. Já havia uma condenação do tipo em 2011, quando Shakira pagou 24 milhões de euros à Espanha depois se ter sido considerada uma sonegadora.

Shakira é considerada a popstar da América do Sul mais bem sucedida em todos os tempos. Seus prêmios incluem cinco MTV Video Music Awards, três Grammy Award, treze Grammy Latino, sete Billboard Music Awards e 33 Billboard Latin Music Awards. Ela tem uma estrela em seu nome na Calçada da Fama de Hollywood e um número impressionante: mais de 125 milhões de discos e singles em todo o mundo e, até a contagem de 2014, 25,4 milhões de vendas nos Estados Unidos.