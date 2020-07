Sesc faz encontros virtuais para ensinar a fazer brinquedos em casa

Educador Rafael Antonio ensina como fazer brinquedos em casa - (Foto: Divulgação)

Com as crianças mais tempo em casa, pode ser difícil inovar nas brincadeiras. Pensando nisso, o Sesc Bom Retiro criou o projeto virtual 'Brinquedos que a gente pode fazer em casa', com o educador Rafael Antônio.

O projeto começa no domingo, 26, e ao todo serão 16 encontros quinzenais que ocorrerão virtualmente no Facebook da unidade. A estreia terá como tema o brinquedo currupio e para fazê-lo é preciso ter fios (linha de costura, barbante, fio dental ou linha de pipa) e objetos circulares (botão, tampa de garrafa de plástico ou tampa de embalagem de plástico.

As aulas em vídeos vão mostrar as possibilidades de brincar com materiais simples. Para participar, o público precisará de itens básicos como cola, tesoura sem ponta, linhas, canetas e papéis.

"A gente pesquisou brinquedos feitos por crianças de diferentes regiões do Brasil, com possibilidades infinitas", explica o educador.