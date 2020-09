Séries que anunciaram cancelamento e encerram suas temporadas em 2020

Não é novidade que todo ano novas séries estreiam e junto com elas a triste notícia do fim de tantas histórias. Antes, sempre havia uma esperança, por trás da revolta dos fãs nas redes sociais, de que as produções fossem retomadas. E às vezes elas retornavam.

Até chegar o ano de 2020. A pandemia do novo coronavírus atingiu em cheio a agenda do audiovisual, incluindo o cinema, e a produção em série foi interrompida e ameaçada.

Antes, o cancelamento de séries era mais guiado pela baixa audiência ou outras estratégias das plataformas. Agora, deu lugar para um problema maior, mais forte que a revolta do público, e que assola o mundo inteiro.

Nesse ano, algumas produtoras viram com bons olhos a oportunidade de finalizar histórias, como é o caso da segunda temporada de The Walking Dead. A AMC anunciou que a trama de zumbis vai acabar na 11ª temporada, que devem ir ao ar entre 2021 e 2022. As séries The 100 e Modern Family também anunciaram o fim de suas temporadas neste ano.

Trata-se de uma chance de parar e não prejudicar o futuro dos títulos, mas também um posicionamento estratégico que envolve contratos e recursos, em complexas negociações.

Confira a lista de produções impactadas pela pandemia e as que decidiram encerrar seus arcos neste ano:

Messias

A série da Netflix que estreou um suspense sobre um líder espiritual que chega aos EUA não terá continuação.

Insatiable

A comédia com Debby Ryan não terá terceira temporada.

I Am Not Okay With This

Com estreia tímida na Netflix, a série com trilha indie contava a história de uma garota desajustada. Não seguirá para segunda temporada.

The Society

A história de desaparecimentos em uma região também ficará apenas na primeira temporada.

The 100

A Warner anuciou que a sétima temporada da série será a última e será exibida a parti de 14 de setembro.

Modern Family

Outra que aproveitou o embalo para se despedir dos fãs. A comédia vai se encerra na 11ª temporada, depois de muito sucesso. Os episódios vão ao ar na Fox, a partir de 10 de setembro.

Anne With an E

Apesar da choradeira dos fã, a Netflix decidiu não continuar a série que termina na terceira temporada.

Samantha!

A brasileira da lista também não teve um final digno. Protagonizada por Emanuelle Araújo, a série parou na segunda temporada.

The Good Place

Com um final planejado, a comédia conseguiu ser encerrada com qualidade. Foram quatro temporadas.

Outras séries encerradas em 2020

The End of the F *** ing World

The Ranch

Hollywood

The Eddy

13 Reasons Why

Fuller House

Dark

As Telefonistas

The Rain

3%

Gatunas

How to Get Away With a Murder

She-Ra e As Princesas do Poder