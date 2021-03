Semana do Artesão está com inscrições gratuitas abertas para oficinas online

Inscrições estão abertas até o dia 23 de março e é preciso apenas providenciar os materiais para participar - (Foto: Divulgação)

A Semana do Artesão oferece aos interessados, nos dias 25 e 26 de março, oficinas online de técnicas artesanais totalmente gratuitas. São quatro opções: Papel Machê, Modelagem em Biscuit, Crochê em Amigurumi e Bordado Criativo.

Inscrições estão abertas até o dia 23 de março e é preciso apenas providenciar os materiais para participar. A Oficina de Papel Machê será ministrada por Antonia Hanemann, no dia 25 de março, quinta-feira, das 8 às 12 horas.

Os materiais necessários para a oficina são: 1 revista (qualquer revista); 1 jornal; papelão (1 caixa qualquer); látex branco PVA 0,5 litro; fita PVC; cola branca; tintas acrílicas coloridas; verniz acrilex fosco a base de água; duas colheres de polvilho doce; fogão, micro-ondas para esquentar água; 1 panela ou tigela para esquentar água.

Inscrições: https://loja.ms.sebrae.com.br/detalhe/c9856739-8c66-4397-b734-5a995a0f2a0e/oficina-de-papel-mache

Ainda no dia 25 de março, das 14 às 17 horas, será ministrada a Oficina de Modelagem em Biscuit pela artesã Beth Marquês. Materiais para a oficina: Massa de biscuit cor branca 2 un. de 250g; Tinta bisnaga xadrez ocre e preta, 1 de cada; tinta acrílica ou tecido azul, amarelo e marrom, um de cada; um modelador e uma Espátula.

Inscrições: https://loja.ms.sebrae.com.br/detalhe/12c5b8b6-f0e1-472d-91bf-b96d858ff12b/oficina-de-modelagem-em-biscuit

Já na sexta-feira, 26 de março, a artesã Terezinha Fabris ministra a Oficina de Crochê em Amigurumi, das 8 às 12 horas. Materiais para a oficina: linha para Amigurumi cor azul – um novelo; linha para Amigurum icor verde exército e verde claro - um novelo; linha para Amigurumi cor vermelho - um novelo; linha para Amigurumi cor branco - um novelo; linha para Amigurumi cor amarelo - um novelo; linha para Amigurumi cor marrom escuro - um novelo; linha para Amigurumi cor preto - um novelo; linha para Amigurumi cor bege - um novelo; uma tesoura; uma agulha de crochê 3 mm ou de acordo com a textura do fio; uma agulha de tapeçaria; fibra siliconada; olhos com trava.

Inscrições: https://loja.ms.sebrae.com.br/detalhe/09650539-bf37-45be-be34-3ff7cc4e3c87/oficina-artesanal-de-croche-em-amigurumi-de-forma-virtual

Encerrando a programação das oficinas, no dia 26 de março, sexta-feira, das 14 às 18 horas, será ministrada a Oficina de Bordado Criativo pela instrutora Gisele Fraga. Material para oficina: meada de linha para bordar nas cores azul, verde exército, verde claro, vermelho, branco, amarelo, marrom escuro, preto e bege; tesoura; agulhas diversas para bordar números 7, 8 ou 9; agulha de tapeçaria; alicates para bijuteria; 2 metros de fio encerado, ou couro para bijuteria ou fio de algodão na cor desejada; tecido de algodão liso nas cores desejadas (brim, sarja ou algodão cru); fibra siliconada; argola para chaveiro; caneta mágica; fecho para bijuterias; sementes de açaí coloridas; bastidor mini MDF – bijuteria; bolachinha do mesmo tamanho do mini bastidor (3 unidades).

Inscrições: https://loja.ms.sebrae.com.br/detalhe/84eb9d91-32c2-47f2-aee6-59654e38741f/oficina-de-bordado-criativo-de-forma-virtual

Mais informações sobre a Semana do Artesão na Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais pelo telefone (67) 3316-9107.