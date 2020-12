Segunda temporada da série 'Hospital New Amsterdam' estreia no Globoplay

A segunda temporada da série exclusiva Hospital New Amsterdam chega ao Globoplay nesta quinta-feira, 10, prometendo muita adrenalina e emoção pelos corredores do hospital onde o médico Max Goodwin (Ryan Eggold) trabalha.

Esta nova fase trará os reflexos do desfecho da última temporada, que deixou várias vidas em risco após um acidente de ambulância envolvendo o próprio dr. Max, sua mulher, Georgia (Lisa O'Hare), sua filha recém-nascida, Luna, e as médicas Lauren Bloom (Janet Montgomery) e Helen Sharpe (Freema Agyeman).

O primeiro episódio começa três meses após o terrível acidente e, com o desenrolar da história, usará cenas em flashback para completar o quebra-cabeças e mostrar como a vida pessoal e profissional dos envolvidos foi afetada.

O material enviado à imprensa traz um comentário de Eggold sobre a série: "há muitas perguntas que ficaram sem respostas no fim da temporada um e que serão respondidas na temporada 2. A forma como elas serão respondidas abre as portas para o que acontece com os personagens a partir daí. Há uma história entre os personagens, conexões que foram estabelecidas e que trazem algumas expectativas para a nova temporada".