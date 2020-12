Se Deus é bom, justo e todo-poderoso, por que o sofrimento existe?

(Foto: Assessoria de Imprensa)

Na busca por respostas como “quais mandamentos um cristão deve seguir”, “dificuldades são sinais de que Deus não está me abençoando”, ou ainda “como é forjada a medida que Deus usa para recompensar nossas atitudes” é que o escritor e palestrante H. S. Lima produziu a obra Princípios para a vida – Dos Céus e da terra.

Baseado na milenar sabedoria judaica, nos pensadores gregos do passado e na Filosofia moderna, sem perder a essência da fé cristã encontrada nos evangelhos, Henrique explica em 30 textos diversos princípios que regem diversas situações da vida.

Dessa pergunta é possível fazer uma reflexão genérica e bastante útil: o que é melhor, uma pessoa que não frequenta igreja, mas que, ape­sar

de cometer alguns pecados, tem uma vida preponderantemente correta ou alguém que está sempre indo à igreja, porém continua fazendo “coisas erradas”? Essa provocação me fez lembrar duas impor­tantes figuras bíblicas: o rei Saul e o rei Davi. Ambos foram monarcas que governaram a nação de Israel por volta dos anos 1046 e 970 antes de Cristo.”

(Princípios para a vida – pág. 44)

Nas páginas de Princípios para a Vida, o leitor encontrará reflexões sobre a vida e a morte. Cada uma delas é fruto de questionamentos pessoais do escritor e da intensa busca por respostas fundamentadas nos princípios estabelecidos por Deus.



A obra não deve ser classificada como autoajuda, coaching ou religioso. “O propósito transcende esses níveis de conheci­mento ao buscar a compreensão de “princípios divinos” que regem a existência do ser humano”, reforça o autor.

Ficha Técnica:

Título:Princípio para a Vida

Autor: H. S. Lima

ASBN: B08HY7LM1B

Formato: 14×21 cm

Páginas: 296

Preço: R$ 39,00

Link de venda do livro: https://bit.ly/3nZvmpM

Sobre o autor: H. S. Lima é advogado, escritor e palestrante. Em seus textos, aborda temas religiosos, jurídicos e de aconselhamento profissional e pessoal. É autor dos livros Tsedacá – Justiça dos judeus e boas obras dos cristãos (2014), Seus direitos (2013), Paternidade socioafetiva – Direitos dos filhos de criação (2014), Defesa trabalhista dos bancários (2016) e Isenção de Imposto de Renda para pes­soas com determinadas doença (2020), bem como coautor dos livros Garantismo e processo penal (2020) e Giuristas del mondo (2020), este último lançado na embaixada do Brasil em Atenas, na Grécia.

Foi homenageado pela Assembleia Legislativa com a Comenda do Mérito Legislativo e com a Medalha do Mérito Advocatício. Em Atenas, recebeu a Medalha da Ética Aristotélica. Tem mestrado em Direito pela Universidade de Girona, na Espanha, bem como cinco pós-graduações lato sensu. Casado com Raquel e pai de três filhos, Enzo, Giovanah e Vitório.