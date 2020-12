Sandy presta homenagem a Paulinho, do Roupa Nova, cantando 'Volta Pra Mim'

O cantor Paulinho, um dos vocalistas do Roupa Nova, morreu por causa do Covid-19 - (Foto: Instagram/@roupanova)

Sandy usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 14, para prestar uma homenagem a Paulinho, vocalista do Roupa Nova, que morreu, aos 68 anos, por causa do novo coronavírus. Ele estava internado há mais de um mês em um hospital no Rio de Janeiro. "Minha relação com o Roupa Nova vem de cedo.... Essa música fez parte da minha infância", escreveu Sandy na legenda de um vídeo em que aparece cantando Volta Pra Mim.

A cantora era uma admiradora do desempenho vocal do músico: "lembro de, muito pequena, me impressionar com os agudos potentes do Paulinho. Fui a muitos shows como fã, influenciada e acompanhada pelos meus pais".

Na adolescência, Sandy e Júnior gravaram dois dos maiores sucessos da carreira da dupla compostos por integrantes do Roupa Nova: A Lenda e Aprender a Amar. "Em 2010 participei do DVD de comemoração dos seus 30 anos de carreira, cantando Chuva de Prata com o Serginho. Fiquei honrada de estar nesse momento especial que guardo no coração", recorda Sandy.

Aos amigos e familiares, a cantora mandou um recado: "entre essas e outras histórias, o carinho sempre foi imenso e mútuo. Por isso, não poderia deixar de registrar aqui a minha humilde homenagem à família, aos amigos, incluindo todos do Roupa, e aos fãs pela enorme e triste perda. Meu amor pra vocês", concluiu.

