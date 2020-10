Saga 'Harry Potter' chega à HBO em novembro

A partir do dia 7 de novembro, às 22h, a HBO começa a exibira a saga completa Harry Potter. Seja fã ou não, é interessante poder conferir todos os oito filmes do bruxinho criado pela escritora britânica J.K. Rowling, em suas aventuras pelo mundo da magia.

Sucesso em formato de livros e nas adaptações para o cinema, a franquia conquistou o público jovem pelo mundo inteiro. E essa legião de fãs cresceu junto com os personagens, e os atores por consequência que, a cada nova história, surgia um pouco mais velho. Desde o primeiro filme, vamos nos aproximando do pequeno Harry Potter (Daniel Radcliffe) e seus inseparáveis amigos Hermione Granger (Emma Watson) e Ron Weasley (Rupert Grint), além dos sábios professores da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, como o maior deles, Dumbledore. E todos lutando conta o terrível Voldemort e seus seguidores.

Então, prepare-se para ver Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001), Harry Potter e a Câmara Secreta (2002), Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (2004), Harry Potter e o Cálice de Fogo (2005), Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007), Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009), Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1 (2010) e Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 (2011).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.