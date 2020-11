Sábado tem muita música com artistas sul-mato-grossenses no Som da Concha

Guto Colado - (Foto: Jean Ferreira)

O projeto Som da Concha - Lives 2020 apresenta nesse sábado (21), às 18h, o show “Cantinhos do Brasil” com Guto Colato e às 19h, é a vez do músico Gustavo Vargas com o show “Um dia após o outro”.

O show “Cantinhos do Brasil” nasceu de um desejo pessoal e entusiasta do artista objetivando manter viva a boa música brasileira, por meio da música instrumental, herança de seu avô (in memoriam), com quem Guto Colato aprendeu seus primeiros acordes até amadurecer e chegar as suas composições e trabalhos; o músico vem se aperfeiçoando no violão e guitarra brasileira, bem como no universo do “jazz”, temas em que estão presentes à sofisticação harmônica, rítmica e melódica.

Já o show “Um dia após o outro” do músico Gustavo Vargas irá apresentar composições autorais de seu álbum lançado em 2014 intitulado “Era para Ser” e músicas de outros autores que percorreram esses 21 anos de carreira. O show terá a participação dos músicos Weslley da Silva, Davi Galvão, Sergio Henrique, Daniel Magela e será irreverente e bem-humorado com alguns pontos dramáticos, assim uma experiência quase teatral para o espectador. O projeto é uma iniciativa do Fundação de Cultura de MS.

Serviço

Som da Concha - Lives 2020

Data: 21/11

Horário: 18 e 19h

Onde: www.youtube.com/fundacaodeculturamsoficial