Rua 14 de Julho vira palco para músicos regionais a partir deste sábado

Em Campo Grande um grupo de ‘cantautores’ resolveu se unir de forma a tornar seu trabalho público muito além das redes sociais ou em bares, mas sentindo de perto o público em seu melhor formato, pelas ruas.

O palco deste coletivo de músicos no qual nasceu o movimento Folk na Rua é um dos principais acessos na região central da Cidade Morena: a Rua 14 de Julho.

A partir deste sábado (6) o Folk na Rua, projeto que nasceu em 2018, estará de volta em pontos estratégicos da Rua 14, com a anuência dos lojistas e em meio ao vai e vem da rotina diária, por onde passam milhares de pessoas todos os dias.

Os músicos estarão apresentando seus trabalhos no período entre as 11h e as 13h30, na quadra entre as ruas Barão do Rio Branco e Dom Aquino. Na ocasião, se apresentam Jimmy Andrews, Beca Rodrigues, Lau Castro e Dudu Ávila.

Um dos fundadores do grupo, o músico Jimmy Andrews, lembra que a ideia é ir pouco a pouco conquistando o gosto popular e construir um patrimônio cultural. “O grande barato é gerar sentido em espaços que estavam desumanizados e agora estão ocupados, essa é a grande sacada desse projeto”, afirmou.

“Quem nunca assistiu, pode procurar o filme chamado o Som do Coração, de August Rush, onde o protagonista, estrelado por Evan Taylor, se apresenta pelas ruas, com seu violão. É uma cena clássica, muito bonita e fala muito sobre aquilo que buscamos enquanto músicos, encontrar nossa essência e apresenta-las ao público”, finalizou Jimmy.

O grupo formado por oito músicos apresenta um repertório variado que vai do rock ao samba tendo como característica principal o fato de cantarem suas próprias composições. “Daí vem o termo cantautores”, finalizou Jimmy.