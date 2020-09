Rolling Stone recria lista com os 500 melhores discos de todos os tempos

O primeiro lugar, nesta nova lista, é de What's Going On (1971), de Marvin Gaye - (Foto: ARQUIVO ESTADO)

A Rolling Stone divulgou nesta terça, 22, uma atualização da lista dos 500 melhores álbuns de todos dos tempos. De acordo com o editor da revista nos EUA, Jason Fine, a nova seleção busca "explodir a antiga, recomeçar do zero, refletindo tanto o cânone da música pop como o gosto musical", afirmou na publicação.

Apesar de ser uma lista numerosa, é possível reconhecer mudanças. Em 2003, os Beatles ocupavam o primeiro e terceiro lugar com Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e Revolver. O álbum Pet Sounds, dos Beach Boys ficava em segundo lugar. Na versão recente, os Beatles só aparecem no 5º lugar, com Abbey Road.

O primeiro lugar, nesta nova lista, é de What's Going On (1971), de Marvin Gaye, seguindo com Pet Sounds, dos Beach Boys e em terceiro, o álbum Blue, de Joni Mitchell.

Nesta edição, algumas justiças foram feitas, por exemplo, incluir Back to Black, de Amy Winehouse, já que a artista ainda não tinha lançado o álbum em 2003, ano da última lista. Também faltariam dez anos para Kendrick Lamar lançar m.A.A.d city.

Para compor a lista, a Rolling Stone recebeu enquetes de músicos, produtores, jornalistas e executivos, entre eles Lin-Manuel Miranda, Beyoncé e Taylor Swift.

Dos 500 álbuns, 154 são novos, com 86 discos produzidos durante o século XXI. Também tem menos rock e mais rap. O soul está presente com dois álbuns de Prince.

Confira o Top 10:

10) Lauryn Hill, 'The Miseducation of Lauryn Hill' (1998)

9) Bob Dylan, 'Blood on the Tracks' (1975)

8) Prince and the Revolution, 'Purple Rain' (1984)

7) Fleetwood Mac, 'Rumours' (1977)

6) Nirvana, 'Nevermind' (1991)

5) The Beatles, 'Abbey Road' (1969)

4) Stevie Wonder, 'Songs in the Key of Life' (1976)

3) Joni Mitchell, 'Blue' (1971)

2) The Beach Boys, 'Pet Sounds' (1966)

1) Marvin Gaye, 'What's Going On' (1971)

Veja a lista completa com os 500 melhores álbuns de todos os tempos no site americano da Rolling Stone.