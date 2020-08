'Roda Viva' terá entrevista com Serginho Groisman na segunda, 31

A TV Cultura anunciou na terça-feira, 25, que o apresentador Serginho Groismann será o entrevistado do Roda Viva na próxima segunda-feira, 31. Além dele, o diretor Boni e a apresentadora Ana Maria Braga serão entrevistados em breve.

Os convidados foram lembrados por conta dos 70 anos da TV no Brasil, comemorado no mês de setembro, que marcou a inauguração da TV Tupi, em 1950.

Boni, que já foi chamado pelo programa em 2010 e 2011, será entrevistado no dia 14 e Ana Maria Braga, no dia 21. Ela foi entrevistada no Roda Viva pela última vez em 2015.

As entrevistas vão ao ar na TV Cultura e nas redes sociais do canal a partir das 22h.

Desde 2019, o Roda Viva é apresentado por Vera Magalhães, colunista do Estadão.