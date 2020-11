Roberto Cabrini estreia na Record TV com reportagem especial neste domingo

Roberto Cabrini estreia com reportagem especial na Record TV neste domingo, 29. O jornalista encerrou contrato com o SBT em outubro e, dias depois, já foi contratado pela emissora do bispo Edir Macedo.

Seguindo o mesmo estilo investigativo que o deixou premiado inúmeras vezes, Cabrini irá trabalhar no programa Domingo Espetacular.

Na reportagem de estreia, ele fará revelações do caso Tatiane Spitzner. Luis Felipe Manvailer, acusado de matar a jovem em julho de 2018, falará de frente com o jornalista.

A advogada foi encontrada morta após cair do quarto andar do apartamento em que morava, no interior do Paraná. Luis era marido de Tatiane e foi acusado de jogá-la pela sacada da residência.

O julgamento está marcado para 3 de dezembro e o réu segue na Penitenciária Industrial de Guarapuava. Esta será a primeira vez que Luis conta a versão dele sobre o crime. A reportagem vai ao ar no dia 29, domingo, às 19h45.