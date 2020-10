Roberto Cabrini é contratado pela Record TV dias após deixar o SBT

O jornalista Roberto Cabrini teve sua contratação anunciada pela Record TV nesta quarta-feira, dia 21. De acordo com comunicado divulgado pela emissora, ele trabalhará no Domingo Espetacular apresentando matérias investigativas. "Sinto-me privilegiado em voltar e dar continuidade ao meu trabalho no jornalismo investigativo em uma emissora que, além de ser fundamental em minha história, valoriza, como nenhuma outra, a grande reportagem", comentou Cabrini.

Essa não é a primeira passagem do jornalista e apresentador pela Record TV. Ele comandou o Repórter Record, mas depois foi contratado pela emissora de Silvio Santos, onde passou a produzir o Conexão Repórter. Roberto Cabrini teve sua saída do SBT confirmada no último dia 13 de outubro, sendo mais um entre os diversos nomes demitidos ou afastados do canal nos últimos meses.