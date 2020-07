Quarta e última temporada de '3%' estreia no dia 14 de agosto

Com estreia marcara para 14 de agosto, a produção vai encerrar conflito entre a Concha e o Maralto - (Foto: NETFLIX)

A primeira série brasileira original da Netflix está para chegar ao fim. A plataforma divulgou nesta quinta-feira, 23, o trailer da quarta e última temporada de 3%, que estreia no dia 14 de agosto. Agora, Maralto e Continente devem se enfrentar em um vídeo cheio de ações e lágrimas. De acordo com sinopse liberada pela Netflix, os integrantes da Concha serão convidados para uma visita diplomática ao Maralto, em uma suposta proposta de paz.

Na trama, o Brasil pós-apocalíptico concentra uma população miserável que reside no Continente. Todos os anos, centenas de jovens fazem uma série de provas coletivas e individuais. Os 3% aprovados ganham o direito a uma vida no Maralto - única parte do País que ainda conserva recursos naturais.